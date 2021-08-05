Тегеран, 5 августа, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Иранский короткометражный фильм «Желтое пятно» режиссера Барана Сармада будет показан на кинофестивале Encounters 2021 в Великобритании. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 4 августа.

Короткометражный фильм режиссера Барана Сармада «Желтое пятно» будет показан на кинофестивале Encounters.

Согласно данным Mehr News, фильм рассказывает историю из жизни Ройи, молодой девушки с желтым пятном на лице. Однажды она обнаружила в своей жизни признаки поведения настоящего жирафа. И ее нормальная жизнь постепенно меняется.

Короткометражный фильм также принимал участие в кинофестивале в Атланте (Соединённые Штаты) и Фестивале короткометражных фильмов в Глазго (Шотландия).

Фильм также был показан на Международном кинофестивале в Палм-Спрингс (Калифорния, США).