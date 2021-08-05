Красноярск, 5 августа, 2021, 06:44 — ИА Регнум. Попытка незаконного вывоза пиломатериалов из России в Китай пресечена в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 августа в УФСБ России по региону. Работа велась совместно с Сибирской электронной таможней и Сибирской оперативной таможней.

Пресс-служба Уральской таможни Пресечена контрабанда лесоматериалов

По данным ведомства, фирма, фактически действующая в Нижнеингашском районе края, подала на Сибирский таможенный пост (центр электронного декларирования) Сибирской электронной таможни декларацию на товары — пиломатериалы хвойных пород деревьев. Согласно декларации, организация планировала отправить в Китай 94,2 кубометра пиломатериалов из сосны стоимостью около 700 тысяч рублей.

Однако документы, подтверждающие легальное происхождение пиломатериалов, оказались подложными. Установлено, что фирма скупала за наличный расчёт лесоматериалы у местного населения, которые не могли использоваться в коммерческих целях. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что преступную схему реализовала группа граждан. Руководителем являлся 52-летний гражданин Китая. Он был задержан и заключён под стражу. Лесоматериалы изъяты.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на российско-украинской границе перекрыт крупный канал контрабанды сигарет.

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