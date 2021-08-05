Тегеран, , 07:30 — REGNUM 4 августа посол Ирана в Великобритании в письме на имя генерального секретаря Международной морской организации (ИМО) осудил ложные новости, в которых Иран обвиняется в совершении шагов, направленных на нанесение ущерба безопасности морских перевозок в Персидском и Оманском заливах. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В своем письме лондонской организации Мохсен Бахарванд призвал международное сообщество сотрудничать в противодействии таким дестабилизирующим позициям. Он также отверг данные необоснованные обвинения и заявил, что все они политически мотивированы и направлены на дестабилизацию и нанесение ущерба мирному морскому проходу.

Посол Ирана далее подтвердил приверженность страны обеспечению мира и безопасности судоходства в регионе.

«Иран считает, что обеспечение мирного судоходства отвечает интересам как Исламской Республики, так и международного сообщества», — отметил Бахарванд.

Посол Ирана далее подчеркнул в своем письме, что авантюрные действия и недобрые намерения определенного числа стран, которые смешиваются с языком угроз и резких слов в адрес Исламской Республики Иран, не только нарушают основополагающий принцип воздержания от применения силы на основе устава Организации Объединенных Наций, но и ставят под угрозу безопасность судоходства в регионе в долгосрочной перспективе.