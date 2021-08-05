Тегеран, 5 августа, 2021, 07:31 — ИА Регнум. 4 августа спикер парламента (меджлиса) Ирана Мохаммад-Бакер Калибаф заявил во время встречи со своим таджикским коллегой Махмадтуром Зокирзодой в Тегеране, что экономическое и торговое сотрудничество между Ираном и Таджикистаном принесет пользу обеим странам. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Закирзода прибыл в Иран, чтобы представлять свою страну на церемонии инаугурации нового президента Исламской Республики Эбрахима Раиси, намеченной на 5 августа.

В ходе встречи Калибаф выразил удовлетворение сердечными отношениями между двумя странами, подчеркнув необходимость реализации подписанных ранее соглашений между Тегераном и Душанбе.

Спикер парламента Таджикистана, в свою очередь, заявил, что рад принять участие в церемонии инаугурации президента Раиси. Закирзода отметил, что расширение всесторонних связей с Ираном имеет особое значение для таджикских официальных лиц.