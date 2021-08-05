Тегеран, 5 августа, 2021, 07:41 — ИА Регнум. 4 августа иранский тяжелоатлет Али Давуди завоевал серебряную медаль в весовой категории 109 кг на Олимпийских играх в Токио с общим весом 441 кг. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своей первой попытке Давуди поднял 191 кг. Затем он поднял 196 и 200 кг во второй и третьей попытках.

В другой категории Давуди поднял 234 кг в своей первой попытке. Затем ему не удалось поднять 240 кг со второй попытки. Тем не менее, ему удалось поднять 241 в своей третьей попытке, чтобы завоевать серебряную медаль в весовой категории в общей сложности 441 кг.

Иранские тяжелоатлеты всегда показывают высокие результаты на Олимпийских играх в супертяжелом весе. Бехдад Салими завоевал золотую медаль на играх 2012 года в Лондоне, а серебряная медаль досталась его соотечественнику Саджаду Ануширавани.