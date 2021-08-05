Тегеран, 5 августа, 2021, 07:56 — ИА Регнум. 4 августа заместитель секретаря Высшего совета Ирана по правам человека заявил, что санкции против страны являются явным нарушением прав человека, которые в одностороннем порядке вводятся американской администрацией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Санкции бывают разных видов, один из которых — воспитательный», — отметил Маджид Тафреши. «Власти США исключают иранских студентов или нарушают их права», — сказал он, подчеркнув, что технически эта мера все еще продолжается.

Касаясь убийства генерала Солеймани, он отметил:

«Мы сталкиваемся с нарушениями гуманитарных принципов и уважения права на жизнь. Впервые в мире мы сталкиваемся с администрацией, которая в качестве права на самооборону выдает разрешение на убийство в третьем государстве».

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном — он сделал заявление и подписал соответствующий указ 8 мая в Белом доме.