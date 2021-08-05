Тегеран, 5 августа, 2021, 07:58 — ИА Регнум. 4 августа новый президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси высоко оценил усилия секретариата Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по поддержанию стабильности нефтяного рынка в течение последних двух лет. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади огласил письменный ответ Раиси на поздравительное послание генерального секретаря ОПЕК, отметив, что президент пожелал генеральному секретарю и его коллегам успехов.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо направил послание, в котором поздравил Раиси с избранием на пост президента Ирана.

18 июня в Иране состоялись 13-е президентские выборы одновременно с шестым туром выборов в городские и сельские советы, первым промежуточным сроком дополнительных выборов в 11-й парламент и вторым промежуточным сроком выборов в Совет экспертов.

Из более чем 59,3 миллиона избирателей, имеющих право голоса на президентских выборах, почти 29 миллионов приняли участие в национальном мероприятии. Эбрахим Раиси выиграл президентскую гонку, набрав более 18 миллионов голосов из общего числа 28 933 004 бюллетеней.