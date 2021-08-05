Тегеран, 5 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. 4 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 92 194, причем 409 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 409 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 92 194», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 39 357 новых случаев заражения COVID-19, при этом 4 263 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 444 798 пациентов из общего числа 4 019 084 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

5 959 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 11 138 741 иранец получил первую дозу вакцины против коронавируса.