Тегеран, , 08:17 — REGNUM Маджид Реза Харири, председатель Совместной торгово-промышленной палаты Ирана и Китая, заявил, что обе страны политически настроены на развитие долгосрочных отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 августа.

Харири сделал это замечание в интервью China Radio International, отметив, что высокопоставленные политические власти Пекина и Тегерана заинтересованы в расширении связей во всех областях.

«Китайские и иранские официальные лица не раз подчеркивали, что они полны решимости развивать двусторонние отношения», — сообщил он, заявив, что они должны найти потенциальные пути для осуществления плана по расширению связей.

Харири отметил, что коммюнике высших должностных лиц Китая и Ирана в 2016 году свидетельствует о том, что две страны полны решимости наращивать стратегическое сотрудничество, что было символизировано 25-летним всеобъемлющим соглашением о взаимодействии, подписанным во время поездки председателя КНР Си Цзиньпина в Тегеран.

«Иран ожидает, что Китай предпочтет политические связи экономическим и деловым соображениям, чтобы устранить препятствия на пути расширения отношений», — заявил глава Совместной торгово-промышленной палаты Ирана и Китая.