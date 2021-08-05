Тегеран, 5 августа, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Пять парламентских делегаций прибыли в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии приведения к присяге Эбрахима Раиси в качестве нового президента Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 августа.

Спикер законодательной палаты Республики Узбекистан Нурдинжон Исмоилов, спикер парламента Таджикистана Мохаммад Таер Закерзаде и спикер национального собрания Нигера Сини Амаро прибыли в Тегеран во главе парламентских делегаций своих стран.

Тем временем министр иностранных дел Боснии, министр туризма Ганы и спикер сирийского парламента прибыли в Тегеран для участия в церемонии инаугурации Раиси в качестве нового президента Ирана.

На данный момент 115 официальных лиц из 73 стран выразили готовность принять участие в церемонии, запланированной на 5 августа.

10 глав государств, 20 спикеров парламента, 11 министров иностранных дел, 10 глав различных министерств, а также главы комиссий и парламентских делегаций входят в число официальных лиц, которые выразили готовность принять участие в церемонии, на которой Эбрахим Раиси должен принести присягу в качестве нового президента.