Тегеран, 5 августа, 2021, 08:20 — ИА Регнум. 4 августа спикер парламента Сирии Хамуда Саббак прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саббак был официально встречен в аэропорту членом Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Аббасом Голру и заместителем главы парламентской группы дружбы Иран-Сирия.

Церемония инаугурации президента Эбрахима Раиси состоится 5 августа в здании парламента Ирана.

Спикер сирийского парламента заявил по прибытии в аэропорт, что он с удовольствием примет участие в церемонии инаугурации президента, отметив, что глубину двусторонних связей между Ираном и Сирией невозможно передать словами, поскольку они довольно глубоко укоренились.

«Для меня и сопровождающей делегации большая честь, что президент Сирии Башар Асад выбрал нас для участия в этой церемонии», — заявил Саббак.

Спикер сирийского парламента между тем отметил, что кровь сирийцев и иранцев смешана друг с другом, и именно это способствует прочности и глубине двусторонних отношений.