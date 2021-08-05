Белогорск, Амурская область, 5 августа, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Дамба на реке Томь возле посёлка Остров Старица в Амурской области не справилась с подъёмом воды. Ситуация крайне критическая, сообщил 5 августа в своём телеграм-канале мэр города Белогорск Станислав Мелюков.

Kremlin.ru Наводнение в Приангарье

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

Читайте также: В крупном городе Приамурья из-за наводнения введён режим ЧС

«Дамба на Старице утонула. Держала до 430 см. На 12:00 уровень воды 448 см, превышен максимум 2019 года», — пояснил глава города.

По его словам, с 5 по 8 августа вода в реке Томь может подняться до 550 см ещё на 1 метр. Все службы работают в усиленном режиме, ситуация под контролем, заверил Мелюков.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Белогорск Амурской области, население которого составляет 65 тысяч человек, введён режим чрезвычайной ситуации. В расположенной рядом с населённым пунктом реке Томь быстро поднимается вода.