Ульяновск, 5 августа, 2021, 06:23 — ИА Регнум. В Харькове задержан мужчина, находившийся в международном розыске и которого в Ульяновске обвинили в организации покушения на убийство в 2013 году. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Обвиняемого задержали 3 августа в Харькове сотрудники национальной полиции Украины. В Ульяновске ему инкриминируют организацию покушения на убийство по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, 30 апреля 2013 года на территории подземной парковки на улице Водопроводной в Ульяновске в местного бизнесмена стреляли из самодельного пистолета. Потерпевший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Преступление длительное время оставалось нераскрытым, шла работа по сбору доказательств. В ходе расследования было установлено, что организатор преступления уехал на Украину. Обвинение ему предъявили заочно, объявив в международный розыск.

«Судом Украины будет рассмотрен вопрос о его экстрадиции на территорию России», — говорится в сообщении.

Что касается исполнителя преступления, то уголовное дело в настоящее время рассматривается Железнодорожным районным судом Ульяновска, отмечают в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вступил в силу приговор в отношении двух местных жителей, осуждённых за убийство братьев. По данным правоохранителей, они были конкурентами в сфере предоставления ритуальных услуг. Злоумышленники получили 17 и 18 лет колонии.

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