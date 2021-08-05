Якутск, 5 августа, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Работа рыболовецкой артели и жизнь в селе Русское устье Аллаиховского района Якутии фактически парализованы из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер правительства республики Ольга Балабкина, передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Ситуация связана с завозом инфекции одним из родственников работника сельхозкооператива. В результате чего практически изолирована и блокирована работа целого населённого пункта, так как большинство проживающих в данном месте явились контактными лицами», — отметила Балабкина.

По словам главы Аллаиховского района Якова Елисеева, в село командированы врач-терапевт, медсестра и фельдшер скорой помощи. Медработники проводят экспресс-тестирование и осмотр населения Русского устья.

Как сообщало ИА REGNUM, В Нерюнгринском районе резко возросла заболеваемость коронавирусом — за неделю более, чем на треть. Жителям запретили работать без ПЦР-теста или прививки.