Красноярск, 5 августа, 2021, 06:18 — ИА Регнум. Перед судом предстанет житель Красноярска, похитивший у многодетных семей более 6 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 августа в прокуратуре Красноярского края.

Игорь Бигаев ИА Красная Весна Суд

Прокуратура Красноярска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу (ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество») в отношении местного жителя.

По версии следствия, с ноября 2018 года по март 2019 года красноярец, действуя от имени коммерческой организации, заключил договоры с многодетными семьями. Он обязался оказывать услуги по юридическому сопровождению процедуры предоставления полагающихся им по закону земельных участков.

Злоумышленник лишь делал вид, что работает. Он направлял в муниципалитет заведомо необоснованные заявления о предоставлении земельных участков.

В результате пострадали 19 многодетных семей. Они понесли ущерб в размере 6,8 млн рублей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Красноярска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже суд избрал меру пресечения одному из обвиняемых по делу о мошеннической деятельности ряда компаний, работавших под видом оказания юруслуг.

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