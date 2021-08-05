Владивосток, , 06:32 — REGNUM Во Владивостоке 5 августа прошла торжественная инаугурация главы городского округа Константина Шестакова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья. Участие в ней принял и губернатор региона Олег Кожемяко.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков Пресс-служба правительства Приморского края, Иван Дякин

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На внеочередном заседании городской думы собрались представители всех уровней власти, общественных организаций и бизнеса, епархии, краевые и муниципальные депутаты.

Константин Шестаков принял присягу.

«Вступая в должность, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия. Честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города», — сказал новый глава Владивостока.

Олег Кожемяко поздравил Константина Шестакова с вступлением в должность, акцентировав, что Владивосток — столица всего Дальнего Востока России и стратегически важный город для страны. Губернатор выразил надежду на то, что он будет интенсивно развиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, в думе Владивостока 29 июля состоялись выборы нового главы приморской столицы — им стал Константин Шестаков.