Пекин, 5 августа, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Китай расширил свой список определений незаконного и нечестного рыночного в секторах продуктов питания, лекарственных средств и специального оборудования, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В списке основное внимание уделяется тем секторам, которые напрямую связаны с жизнью, здоровьем и безопасностью людей, сообщили в Государственном управлении рыночного регулирования.

Ожидается, что расширенный список, который вступит в силу 1 сентября, поможет ужесточить борьбу с нарушениями на рынке и проявлениями нечестности, говорится в сообщении администрации.

По данным администрации, страна также активизировала меры по оптимизации своего механизма регулирования рынка на основе кредитования, такие как усиление раскрытия информации и поощрение кредитного восстановления.