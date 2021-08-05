Улан-Удэ, 5 августа, 2021, 06:08 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки умерли шесть пациентов с COVID-19 с тяжёлой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии — 1709 человек. Об этом утром 5 августа сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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Проходят лечение в стационарах республики 798 (-50) больных. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 3085 (-100) человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 47 813 (+103) человек.

В реанимации остаются 100 пациентов в тяжёлом состоянии (45 — старше 65 лет). В том числе 53 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (29 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 73,4% — из 1087 перепрофилированных коек заняты 798.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом.