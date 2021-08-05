Биробиджан, 5 августа, 2021, 06:13 — ИА Регнум. По-прежнему остаётся сложной ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Еврейской АО. За сутки от инфекции погибли шесть человек, заразились — 16, сообщает корреспондент ИА REGNUM 5 августа на основании данных оперативного штаба ЕАО по коронавирусу.

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Всего вирус подхватили уже 5929 жителей региона, из них выздоровели 4532, умерли 205. В данный момент болеют 1292 человека, из них с пневмониями госпитализированы 247, в том числе семь детей. Ковидный госпиталь заполнен на 87,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков навал обстановку по COVID-19 в регионе крайне напряженной. Ситуацию осложняет то, что пациентам необходимо длительное пребывание в стационаре.