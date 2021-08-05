Пекин, 5 августа, 2021, 06:03 — ИА Регнум. Власти Китая принялись наводить порядок на рынке удобрений в связи с множественными нарушениями, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Удобрение

Главный рыночный регулятор Китая начал расследование в отношении производителей и дистрибьюторов химических удобрений в связи с подозрениями в завышении цен, чтобы решить проблемы, включая повышение цен на рынке.

Государственное управление Китая по регулированию рынка заявило, что оно продолжит следить за порядком рыночных цен на химические удобрения, еще больше усилит надзор и правоприменение, а также накажет всех виновных за незаконные действия, такие как накопительство, завышение цен и ценовой сговор.