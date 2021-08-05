Ульяновск, 5 августа, 2021, 06:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области приступят к разработке проектной документации для противооползневых работ на берегу Волги. Соответствующий проект постановления одобрен на заседании регионального правительства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

ИА REGNUM Волга

Исполняющая обязанности министра природы Гульнара Рахматулина доложила, что в 2021 году на первом этапе размер финансирования составит 20 млн рублей, данные средства будут выделены из региональной казны. К работам по берегоукреплению планируется приступить в 2023 году.

«На данный момент ориентировочная стоимость превышает 15 млрд рублей», — сказал глава регионального правительства Александр Смекалин.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня 2021 года в ходе рабочей поездки в Ульяновскую область премьер-министра Михаила Мишустина врио губернатора Алексей Русских попросил федеральную поддержку на противооползневые мероприятия. По его словам, 17-километровый участок волжского склона в Ульяновске примыкает к жилым домам и требует укрепления.

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Региональные власти отмечают, что проблеме оползней Ульяновска более 100 лет, а склон начал значительно расти в результате подмыва водой после создания Куйбышевского водохранилища и строительства Жигулевской ГЭС.