Белогорск, Амурская область, 5 августа, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Территория детского лагеря «Мелиоратор» в Амурской области оказалась под угрозой затопления. Детей в нём на данный момент нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе правительства региона.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

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Эвакуируются работники лагеря, спасатели МЧС вывозят имущество. Дети должны были приехать на отдых в очередную смену 8 августа. Лагерь находится возле города Белогорск, в котором 5 августа объявлен режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в расположенной рядом с Белогорском реке Томь быстро поднимается вода. Текущих отметок её уровень, как предполагалось, должен был достичь только 7−9 августа. Для размещения горожан власти готовят пункт временного пребывания.