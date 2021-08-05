Хабаровск, 5 августа, 2021, 05:59 — ИА Регнум. В Хабаровске готовятся к форуму «Армия-2021», который будет проходить с 26 по 28 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация военной техники

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В программе: выставка военной техники, показательные выступления, демонстрация инженерных и железнодорожных войск.

Демонстрационная часть форума будет самой зрелищной. В показе будут участвовать военнослужащие объединения ВВС и ПВО ВВО.

Зрители увидят возможности авиационной техники, машин сухопутных войск, изделий предприятий промышленности и организаций Хабаровского края. Также состоятся показательные выступления команд военнослужащих ВВО, вертолётов армейской авиации, танковых и мотострелковых подразделений общевойскового учебного центра ВВО.

На второй группе площадок развернется демонстрация возможностей техники инженерных, железнодорожных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы ракетных войск и артиллерии, сил и средств технического обеспечения.

Форум пройдёт на Большом аэродроме на Восточном шоссе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году география Армейских международных игр, которые проводятся по инициативе Минобороны РФ, значительно расширилась.