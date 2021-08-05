Чебоксары, 5 августа, 2021, 05:46 — ИА Регнум. В Чувашии жители продолжают обращаться по поводу участков дорог, разрушаемых фурами в связи со строительством федеральной скоростной трассы М-12. В Янтиковском районе одно из обращений касалось состояния дороги от Янтиково до деревни Большие Кайбицы, сообщили ИА REGNUM в аппарате федерального инспектора по Чувашии Геннадия Федорова по итогам его рабочей поездки.

Выездной приём главного федерального инспектор по Чувашии Геннадия Федорова. Фото аппарата ведомства

Выездной приём граждан прошёл в Янтиковском районе. В ходе приёма было рассмотрено обращение жительницы деревни Тюмерево по вопросу восстановления дороги Янтиково — Чутеево — Большие Кайбицы, задействованной при строительстве дороги федерального значения М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань.

На совещании с представителями госкомпании «Автодор» и подрядной организацией «Автобан» согласован перечень дорог, которые задействованы при строительстве седьмого этапа трассы М-12.

«Согласно утверждённому перечню, по завершению строительства 177 км дорог подлежат восстановлению. В этот перечень входит и дорога регионального значения Янтиково — Чутеево — Большие Кайбицы», — говорится в сообщении.

Данное обращение взято на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, протяжённость федеральной скоростной платной трассы М-12 на территории Чувашии составит 94 км, она пройдёт через Шумерлинский, Вурнарский, Ибресинский, Комсомольский, Канашский и Янтиковский районы.

Чувашские власти ранее заявляли, что при строительстве дороги наибольшая нагрузка приходится на Янтиковский район, особенно на участок региональной трассы «Аниш» Янтиково — Чутеево — Большие Кайбицы. В связи с этим минтранс Чувашии обратился к «Автодору» по поводу восстановления разрушенных дорог.