Якутск, 5 августа, 2021, 05:56 — ИА Регнум. С рабочей командировкой в Якутск 5 августа прилетела уполномоченная по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова. В республике ей покажут школу, интернат и штаб по борьбе с лесными пожарами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Deti.gov.ru Анна Кузнецова

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Анна Кузнецова намерена провести в Якутске совещание, темой которого станет защита прав и законных интересов несовершеннолетних якутян, и встречу с Советом отцов республики. Также запланированы визиты омбудсмена в общественный добровольческий штаб Якутии по борьбе с лесными пожарами, в Мындабинскую среднюю общеобразовательную школу Усть-Алданского района и подведомственный ей интернат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии бушуют лесные пожары. Огонь вплотную подошёл к девяти сёлам, жители одного из них уже эвакуированы.