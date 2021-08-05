Петропавловск-Камчатский, 5 августа, 2021, 05:36 — ИА Регнум. На Камчатке, по данным регионального оперативного штаба на 5 августа, инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердилось уже у 17 053 человек. Только за последние сутки выявили 56 носителей коронавируса (днём ранее — 53), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Успешно справились с болезнью и выписались ещё 18 пациентов. За весь период пандемии выздоровели 14 555 жителей Камчатки.

Госпитализированы в ковидные стационары ещё 32 заразившихся пациента. Всего в инфекционных госпиталях лечение проходят 549 человек. Свободными остаются 275 коек. Ещё троим пациентам врачи на фоне COVID-19 диагностировали пневмонию. Всего пневмонией болеют 411 носителей коронавируса.

За всё время пандемии на Камчатке провели уже более 415 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние 24 часа — 1377.

В крае, по данным портала стопкоронавирус. рф, зарегистрировано 242 смертельных случая от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за минувшие сутки выдано 311 положительных тестов на коронавирус, выздоровели 339 пациентов, скончались четыре человека.