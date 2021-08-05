Тайбэй, 5 августа, 2021, 05:24 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,8 сотрясло воды близ Тайваня, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Keepscases Тайвань

Землетрясение произошло в море близ уезда Илань острова Тайвань в 5:50 по местному времени 5 августа, по данным Китайского центра сейсмических сетей (CENC).

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, по координатам 24,82 градуса северной широты и 122,31 градуса восточной долготы, сообщили в CENC. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.