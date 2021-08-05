Благовещенск, 5 августа, 2021, 05:30 — ИА Регнум. В Амурской области продолжает увеличиваться площадь территории, охваченной наводнением. Водой залиты уже 63 дома и 388 приусадебных участков в 21 населённом пункте региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе МЧС Приамурья.

Тимин Евгений Паводок

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Число охваченных наводнением домов за сутки возросло на 26, участков — на 160. Дорог, частично повреждённых наводнением, стало меньше — если вчера было 28, то сегодня — 22.

По-прежнему остаются без автомобильного сообщения 11 населённых пунктов. При необходимости через затопленные дороги спасатели переправляют людей на лодках. В регионе действуют два пункта временного размещения людей. В них находятся 20 человек, в том числе 12 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Белогорск Амурской области, население которого составляет 65 тысяч человек, сегодня, 5 августа, введён режим чрезвычайной ситуации. В расположенной рядом с населённым пунктом реке Томь быстро поднимается вода.