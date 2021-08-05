Хабаровск, 5 августа, 2021, 05:21 — ИА Регнум. Один из кандидатов на досрочных выборах губернатора Хабаровского края подал заявление о снятии своей кандидатуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого избиркома.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

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Такое решение 3 августа принял Микаэл Багдасарян.

«Документы на регистрацию, включая листы поддержки выдвижения кандидата в комиссию не представлялись, заявление Багдасаряна М. А. принято к сведению», — сказали в избиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, окружные избирательные комиссии Хабаровского и Комсомольского одномандатных избирательных округов приняли документы от 21 кандидата в депутаты Государственной думы РФ восьмого созыва.