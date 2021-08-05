Чжэнчжоу, Китай, 5 августа, 2021, 05:14 — ИА Регнум. Столица провинции Хэнань город Чжэнчжоу в центральном Китае, ужесточила меры по профилактике эпидемий и борьбе с ними после недавней вспышки инфекции COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

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С 3 августа Чжэнчжоу определил одну область как зону высокого риска, а шесть — как зоны среднего риска для COVID-19 в городе. В городе было зарегистрировано 13 подтвержденных локальных случаев COVID-19 и 50 бессимптомных случаев заражения, по данным на вечер 2 августа.

Чжэнчжоу запустил общегородское тестирование на COVID-19 в воскресенье, и по состоянию на 18:00 по местному времени 2 августа было взято более 9,8 млн проб на вирус.