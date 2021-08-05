Чебоксары, 5 августа, 2021, 05:11 — ИА Регнум. В Чувашии пытаются обанкротить завод силовых агрегатов, зарегистрированный в столице республики. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

С заявлением в суд вышло общество «Чурилов, Макаев, Матвиенко и партнеры» (г. Москва), ответчиком является общество «Чебоксарский завод силовых агрегатов» (г. Чебоксары). Заявитель просит суд признать завод банкротом, указав исковые требования в размере 3 600 000 рублей.

Заявление зарегистрировано в суде 4 августа, дело пока не принято в производство. Детали иска неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарский завод силовых агрегатов» зарегистрировано в 2002 году в Чебоксарах с уставным капиталом в 282 390 420 рублей. По последним данным, участниками являются общество «Р.А. — 2000» (доля 82,4391%), Григорий Болотин (15,4362%) и Анна Болотина (2,1247%).