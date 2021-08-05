Пекин, 5 августа, 2021, 05:09 — ИА Регнум. Китай зафиксировал заметное снижение торгового дефицита в сфере услуг в первой половине 2021 года, показали данные Министерства коммерции КНР, передает агентство Синьхуа.

Торговля

Торговля услугами выросла на 6,7% в годовом исчислении до примерно 2,38 трлн юаней (около $367,97 млрд) за этот период, при этом экспорт вырос на 23,6% в годовом исчислении примерно до 1,13 трлн юаней, а импорт снизился на 5% и составил около 1,25 трлн юаней.

Дефицит торговли услугами за первые шесть месяцев составил 120,46 млрд юаней, что на 281,25 млрд юаней меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года торговля услугами в стране сократилась на 9%, при этом экспорт услуг вырос на 20,9%, а импорт услуг снизился на 25,6%.

Министерство подчеркнуло значительное расширение торговли наукоемкими услугами в Китае, которая увеличилась на 13,5% в годовом исчислении до почти 1,11 трлн юаней в первой половине 2021 года.

Торговля услугами в секторе туризма продолжала сокращаться, поскольку страны по всему миру приняли строгие меры по ограничению трансграничного перемещения людей из-за пандемии. В период с января по июнь объем торговли услугами в туристической отрасли Китая упал на 34,8% до 363,79 млрд юаней.

Только в июне в торговле услугами Китая наблюдался значительный рост. Согласно данным, он вырос на 22,5% в годовом исчислении и составил 439,2 млрд юаней. В отличие от торговли товарами, торговля услугами относится к продаже и поставке нематериальной продукции, таких как транспортировка, туризм, телекоммуникации, строительство, реклама, вычисления и бухгалтерский учет.