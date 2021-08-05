Пекин, 5 августа, 2021, 05:04 — ИА Регнум. Китайские исследователи повысили точность краткосрочных прогнозов конвективных осадков, используя данные о молниях, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

U.S. Air Force photo by Edward Aspera Jr Молния

Молния — это результат сильной конвекции. Она может эффективно указывать на восходящее движение и микрофизические процессы холодных облаков во время грозы. В последние годы технологии обнаружения и определения местоположения молний стремительно развиваются. В настоящее время технология 3D-картирования молний позволила снизить погрешность определения горизонтального местоположения молнии до нескольких метров.

Чтобы получить надежные данные о местоположении молний и способствовать использованию молний для улучшения прогноза кратковременных и неизбежных осадков, исследователи из Института физики атмосферы Китайской академии наук (CAS) в течение нескольких лет подряд проводили полевые кампании в теплое время года и изучали характеристики и закономерности погодных систем с высокой степенью воздействия в Пекине и его окрестностях.

Они изучали связь между молнией и микрофизическими характеристиками, такими как содержание вещества льда и воды. Основываясь на физической связи между молнией и сильным восходящим движением внутри облака, исследователи извлекли информацию о наблюдениях конвективного динамического поля и реализовали ассимиляцию данных о молниях.

Ожидается, что ассимиляция данных о молниях позволит получить более мелкомасштабную конвективную информацию в отдаленных районах без достаточного количества радиолокационных данных и, следовательно, повысит точность местного прогноза осадков, согласно CAS.