Вашингтон, , 05:03 — REGNUM Встреча главы Госдепа США Энтони Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой состоится 5 августа в Вашингтоне, сообщает пресс-служба американского госдепартамента.

По ее данным, переговоры пройдут в 14:30 по местному времени (21:30 по московскому времени). Подробностей о проведении встречи не приводится. Также пока не известна повестка для обсуждения глав внешнеполитических ведомств Украины и Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтон прибыли глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Они намерены провести встречи с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, главой американского Госдепа Энтони Блинкеном, а также с рядом высоких должностных лиц. Также Кулеба и Ерман проведут подготовку визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

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