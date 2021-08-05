Амурская область, 5 августа, 2021, 05:11 — ИА Регнум. В селе Прядчино Амурской области из-за паводка людей хоронят, перевозя гробы на лодках. Видео с траурной процессией, загружающей сначала тело умершего, а потом венки на плавсредство, стало поводом для проверки регионального следственного комитета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе ведомства.

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«Это где такое видано? В 21-ом веке! Такое позорище!», — комментирует происходящее женщина, которая сняла видео.

Следственный комитет намерен оценить действия должностных лиц органов местного самоуправления, которые не организовали надлежащим образом ритуальные услуги и содержание мест захоронения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области наводнение. Водой залиты десятки населённых пунктов, эвакуированы люди в селе Арсеньтьевка Михайловского района, в городе Белогорск введён режим ЧС.