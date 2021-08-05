Пекин, 5 августа, 2021, 05:00 — ИА Регнум. Китай поставил 350 млн доз вакцин спонсорам инициативы партнерства «Пояса и пути» («Новый шелковый путь») по сотрудничеству в области вакцин COVID-19, сообщил представитель Министерства иностранных дел КНР, передает агентство Синьхуа.

Вакцина

Пресс-секретарь сообщил, что государственный советник и министр иностранных дел Китая Ван И председательствовал на Азиатско-Тихоокеанской конференции высокого уровня по сотрудничеству в рамках «Пояса и пути» в июне этого года. В ходе встречи Китай и 28 стран совместно выступили с инициативой партнерства «Пояса и пути» по сотрудничеству в области вакцин COVID-19, призвав к более тесному сотрудничеству в области оказания помощи в сфере вакцин, экспорта и совместного производства.

Китай активно реализует инициативу и достиг соглашений о сотрудничестве с партнерами инициативы в общей сложности по 775 млн доз вакцин, в том числе в виде концентратов, из которых было получено 350 млн доз, сказал пресс-секретарь.

Китайские компании начали совместное производство с четырьмя соавторами инициативы и обсуждают совместное производство с другими заинтересованными странами, сказал пресс-секретарь.

Китай готов продолжать усилия с партнерами по «Поясу и пути» по содействию справедливому распределению вакцин во всем мире и повышению доступности и ценовой приемлемости вакцин в странах «Пояса и пути» и других развивающихся странах, заявил пресс-секретарь.