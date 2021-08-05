Вашингтон, 5 августа, 2021, 04:51 — ИА Регнум. Политика глобального экономического отделения от Китая просто невозможна, учитывая динамику притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страну, говорится в статье Financial Times, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

В некоторых критических аспектах интеграция Китая в мировую экономику продолжает углубляться, написал Джон Плендер в своей статье, опубликованной 1 августа, ссылаясь на более ранние выводы Николаса Ларди, старшего научного сотрудника Института международной экономики Петерсона.

В то время как глобальные ПИИ упали на 35% в 2020 году, приток их в Китай вырос на 6% до $149 млрд, что частично отражает быстрое восстановление страны после COVID-19, написал старший редакционный обозреватель газеты Плендер.

Иностранные инвесторы также купили $35 млрд китайских акций и $75 млрд государственных облигаций в первой половине этого года, в каждом случае на 50% больше, чем в 2019 году, до начала эпидемии подсчитала газета в июле, основываясь на данных Bloomberg и Credit Agricole.

По словам Плендера, отчасти это отражает приверженность китайского руководства постепенной либерализации финансовой системы страны. На фоне укрепления юаня, китайской валюты, «инвесторы находят более щедрые доходы на рынке облигаций Китая, чем в Соединенных Штатах или Европе», — добавил он.

По оценкам исследовательской компании Rhodium Group, к 2020 году американские инвесторы владели акциями китайских компаний на сумму $1,1 трлн.