Чунцин, Китай, 5 августа, 2021, 04:44 — ИА Регнум. В городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая наблюдался стремительный рост числа вновь созданных предприятий с иностранными инвестициями и притока иностранных инвестиций в первой половине 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

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С января по июнь этого года число фирм с иностранными инвестициями, недавно созданных в Чунцине, увеличилось на 34,9% в годовом исчислении. По данным комиссии, на долю высокотехнологичных компаний приходилось почти 30% от общего их числа. Иностранные инвестиции города в фактическом использовании выросли на 20,1% в годовом исчислении до $4,82 млрд за первые шесть месяцев.

Муниципальная комиссия по торговле объяснила высокие показатели отчасти широким оптимизмом со стороны фирм с иностранными инвестициями. Недавнее исследование Министерства торговли показывает, что 96,4% предприятий с иностранными инвестициями с оптимизмом смотрят на перспективы своего бизнеса в Китае.

В первом полугодии прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в сферу услуг города составили почти 70% от общего объема. ПИИ из 14 государств-членов Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) за первые шесть месяцев составили примерно 30%от общего объема ПИИ города, в то время как ПИИ из стран и регионов вдоль инициативы Пояса и пути составили более 80%.

Примечательно, что ПИИ из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выросли на 171,4% в годовом исчислении, что на 19,9 процентных пункта выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.