Хабаровск, , 05:09 — REGNUM Окружные избирательные комиссии Хабаровского и Комсомольского одномандатных избирательных округов приняли документы от 21 кандидата в депутаты Государственной думы РФ восьмого созыва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом избиркоме 5 августа.

Госдума Коллаж Ивана Шилова

Читайте также: От Чукотки на выборах в Госдуму зарегистрировали шесть кандидатов

Список кандидатов, которые подали документы для регистрации по Хабаровскому одномандатному избирательному округу №69: Борис Гладких («Единая Россия»), Игорь Глухов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Валерий Корзунов (Политическая партия «Новые люди»), Бабек Мамедов (партия «Родина»), Сергей Матвеев («Российская партия свободы и справедливости»), Владимир Парфенов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»); Петр Перевезенцев (КПРФ), Владимир Титоренко («Коммунисты России»), Александр Федчишин (ЛДПР), Рюрик Фоминых («Яблоко»).

По Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 выдвинулось 11 кандидатов: Вадим Воеводин (КПРФ), Наталья Евдокимова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Лариса Звиняцкая («Коммунисты России»), Евгений Ильин («Новые люди»), Андрей Калганов («Родина»), Владимир Ниженковский («Партия роста»), Иван Пиляев (ЛДПР), Антон Плюснин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Павел Симигин («Единая Россия»), Виктор Федореев («Яблоко»), Антон Фургал (самовыдвижение).

Зарегистрировано на утро 5 августа четыре кандидата.

Как сообщало ИА REGNUM, от Чукотки на выборах депутатов в Государственную думу РФ VIII созыва зарегистрировано шесть кандидатов.