Владивосток, 5 августа, 2021, 04:15 — ИА Регнум. Меньше чем за неделю приморцы подали 3283 заявки на подключение своих домовладений к газу. Всего в Приморье планируется газифицировать более 72 тыс. частных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края 5 августа.

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В девяти муниципальных образованиях региона, вошедших в первую очередь догазификации, начали работать пункты приёма заявок от населения о намерении заключить договор о подключении к газу их домов.

Газ домовладельцам будет подведен бесплатно до границ земельного участка. На сегодня лидером по числу поданных заявок является Уссурийский городской округ — 874 заявки. За ним идёт Артемовский городской округ — 804 заявки, Надеждинский район — 701, Спасский район — 348, Спасск-Дальний — 210, Большой Камень — 174, Михайловский район — 103, Владивостокский городской округ — 69.

Также будут определены и те категории приморцев, которым положена компенсация за прокладку газопровода по территории участка и подключение оборудования.

Работы по газификации участков могут начаться уже в этом году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах в рамках строительства газораспределительных сетей в заволжском посёлке закупки будут проводиться централизованно.