Токио, 5 августа, 2021, 05:19 — ИА Регнум. Чемпионом Олимпийских игр в Токио в плавании на открытой воде на дистанции 10 км стал спортсмен из Германии Флориан Веллброк, преодолевший дистанцию за один час 48 минут 33,7 секунды. Серебро у венгерского пловца Криштофа Рашовски (+25,3), бронза — у итальянца Грегорио Пальтриньери (+27,4).

Pxhere.com Плавание в открытой воде

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Российский пловец Кирилл Абросимов завершил дистанцию на 19 месте (+5:55,6).

Все три поднявшиеся на пьедестал спортсмена имеют в своей копилке высшие награды Олимпийских игр или чемпионатов мира на различных дистанциях. Веллброк (23 года) имеет две золотые медали чемпионата мира 2019 года. На Олимпиаде в Токио он ранее уже стал третьим на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Рашовски (24 года) также имеет золотую медаль чемпионата мира 2019 года. В активе у Палтриньери (26 лет) — чемпионский титул Олимпийских игр 2016 года, три золотых медали чемпионатов мира и серебро Олимпиады в Токио на дистанции 800 метров вольным стилем.

Как сообщало ИА REGNUM, российская синхронистка Светлана Ромашина стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.

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