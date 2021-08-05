Владивосток, 5 августа, 2021, 04:08 — ИА Регнум. В Приморье утвердили лимит добычи диких животных на охоте, сообщили 5 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Алексей Степанов. Охота. 1885

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Квоты на добычу оленей, медведей, соболей, косуль и других животных утверждены на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года.

Разрешено добыть за год 2228 пятнистых оленей, почти 2700 барсуков, 454 и 312 бурых и гималайских медведей соответственно, 90 выдр.

Также утвержден лимит добычи на изюбра, косулю, кабаргу, лося, рысь и соболя.

Любой вид охоты осуществляется при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Кроме этого, охотник обязан иметь при себе охотничий билет, при осуществлении охоты с охотничьим огнестрельным оружием — разрешение на право ношения и хранения, при охоте в закрепленных охотничьих угодьях — путевку.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») опроверг якобы разрешение на охоту на краснокнижных животных.