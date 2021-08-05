Петропавловск-Камчатский, 5 августа, 2021, 03:50 — ИА Регнум. Экс-начальника УМВД по Камчатскому краю Михаила Киселёва суд Хабаровска отправил в СИЗО на два месяца, пишет ren.tv.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

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Бывшего полицейского подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

Следствие выяснило, что он через посредников получил взятку в сумме 2 млн рублей. За это его подчиненные скрыли факт изъятия партии браконьерской рыбы и вернули её владельцу.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев среди прочих поручений новому начальнику УМВД Камчатки Ивану Кокухину настоятельно рекомендовал усилить работу по декриминализации рыбной отрасли.