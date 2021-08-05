Владивосток, 5 августа, 2021, 03:51 — ИА Регнум. В Приморье почти 22 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Самозанятый

Читайте также: В Башкирии рассказали о росте числа самозанятых граждан

На 4 августа точная цифра составляет 21 837 самозанятых граждан и предпринимателей, перешедших на новую систему налогообложения. Всего за 1,5 месяца это число увеличилось на 2704 человека.

В числе наиболее популярных направлений деятельности самозанятых — автоперевозки, индустрия красоты (парикмахеры, маникюр) и репетиторство.

Как сообщало ИА REGNUM, количество самозанятых в Башкирии выросло на 68% за 6 месяцев 2021 года.