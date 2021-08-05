Рязань, 5 августа, 2021, 03:18 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил финансовый иск от Министерства науки и высшего образования России. Ответчиком по делу, которое пока не принято к производству, выступает Рязанский государственный радиотехнический университет имени В. Ф. Уткина, передаёт ИА REGNUM.

Kakprosto.ru Суд

Претензии от министерства к федеральному госучреждению высшего обраования поступили в суд 4 августа 2021 года. Сумма иска — 25 млн рублей. Детали дела пока не сообщались.

Напомним, ранее министерство судилось с Новосибирском госуниверситетом. Спор, начатый в мае 2021 года, касался прав на здание лабораторного корпуса в посёлке Элитный Новосибирской области.