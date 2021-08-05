Минобрнауки РФ подало многомиллионный иск к рязанскому университету
Рязань, 5 августа, 2021, 03:18 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил финансовый иск от Министерства науки и высшего образования России. Ответчиком по делу, которое пока не принято к производству, выступает Рязанский государственный радиотехнический университет имени В. Ф. Уткина, передаёт ИА REGNUM.
Претензии от министерства к федеральному госучреждению высшего обраования поступили в суд 4 августа 2021 года. Сумма иска — 25 млн рублей. Детали дела пока не сообщались.
Рязанский институт был учрежден в 1951 году, а первый выпуск студентов состоялся 1 сентября 1957 года. У вуза три учебных корпуса, пять общежитий, собственный профилакторий, спортивно-оздоровительный лагерь «Зеленый бор», плавательный бассейн.
Напомним, ранее министерство судилось с Новосибирском госуниверситетом. Спор, начатый в мае 2021 года, касался прав на здание лабораторного корпуса в посёлке Элитный Новосибирской области.