Бразилиа, 5 августа, 2021, 05:14 — ИА Регнум. Центральный банк (ЦБ) Бразилии 4 августа повысил ставку рефинансирования на один процентный пункт, до 5,25%. Это решение опубликовано на сайте регулятора.

Рио де Жанейро. Бразилия

«Учитывая базовый сценарий, баланс рисков и широкий спектр доступной информации Copom (комитет по монетарной политике ЦБ) решил повысить базовую процентную ставку на 1,00 п. п., до 5,25% годовых», — говорится в заявлении.

Прогноз Copom предполагает сценарий, по которому базовая процентная ставка повышается до 7,0% к концу 2021 года, сохраняется на этом же уровне в 2022 году и понижается до 6,50% в 2023 году.

Напомним, в августе 2020 года бразильский регулятор принял решение о понижении ставки рефинансирования до 2,00% — минимального за всю историю уровня. В марте 2021 года, впервые за шесть лет, она была поднята.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ Бразилии 16 июня повысил ставку рефинансирования на 0,75%, до 4,25%.

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