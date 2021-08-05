Хабаровск, 5 августа, 2021, 03:10 — ИА Регнум. В поликлиниках Хабаровского края более 40 молодых врачей пополнили штат терапевтов — выпускники Дальневосточного государственного медицинского университета ведут приёмы на участках, посещают пациентов на дому. Ежедневно в одну больницу поступает от 150 до 200 вызовов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Врач

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«В 2021 году потребность поликлиник края в педиатрах и участковых терапевтах была особенно острой. Это связано, в основном, с пандемией коронавирусной инфекции. Многие наши ребята, особенно выпускники лечебного дела, трудоустраивались в медицинские организации сразу после выпуска из университета, не дожидаясь аккредитации, благодаря соответствующему приказу регионального министерства здравоохранения», — пояснил ректор ДВГМУ Константин Жмеренецкий.

Он также напомнил, что для комплектования медицинского штата в медицинском университете ежегодно проводится набор на целевое обучение. Для зачисления в 2021 году по программам специалитета открыт прием для 165 человек, по программам ординатуры — 96 человек. Всего же на этот учебный год в ДВГМУ открыто 454 бюджетных места, в том числе 245 — на лечебное дело, 145 — на педиатрию. В 2020 году было 430 бюджетных мест.

Для закрепления молодых специалистов в районах края действуют федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также аналогичные региональные подпрограммы. В 2020 году по программе «Земский доктор» привлечен 71 врач, благодаря программе «Земский фельдшер» трудоустроено 18 фельдшеров и 32 средних медицинских работника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в незаконном изготовлении и продаже поддельных медицинских документов, в том числе справок на наличие антител COVID-19, отрицательных тестов на коронавирус и прививочных сертификатов о прохождении вакцинации.