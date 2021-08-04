Тверь, 5 августа, 2021, 02:57 — ИА Регнум. В арбитраж Тверской области поступил банкротный иск, адресованный старейшему предприятию по производству хрустальных люстр, — ОАО по производству и реализации изделий из стекла и керамики «Тверьстекло». Претензии АО «АтомЭнергоСбыт» в лице ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» пока к производству не приняты и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

JPhotoStyle.com Банкротство

Исковое заявление было подано 30 июля 2021 года, сумма претензий — 2 152 179,8 рубля.

В 2020—2021 годы АО «АтомЭнергоСбыт» часто судилось с «Тверьстеклом». Только в арбитраж было подано девять претензий, последняя из которых в середине июля 2021 года.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана в 1994 году. При этом, по данным с сайта, она ведёт свою историю с 1979 года. Попытку инициировать банкротное дело в отношении производителя в 2020 году сделало АО «Полема» из Тулы, но иск вернули заявителю. Основанием для обращения в суд был заявлен долг в размере 420 тыс. рублей.

По данным на 30 июня 2021 года, 53,5% акций в компании «Тверьстекло» имеет ОАО «Тверьстекло-М». Пакет из 7,6% есть и у директора предприятия Михаила Васильева.

По открытым данным, «Тверьстекло» выступало поставщиком в 15 госконтрактах на общую сумму 34,4 млн рублей.