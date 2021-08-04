Владивосток, 5 августа, 2021, 02:54 — ИА Регнум. Четыре лесных пожара зарегистрировано в Тернейском муниципальном округе и Красноармейском районе Приморья, все они на 5 августа локализованы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Лесной пожар

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На пожарах были задействованы более 170 человек и 26 единиц техники.

Два лесных пожара на площади 3045 гектаров локализованы в Тернейском лесничестве и два пожара площадью 1103 гектара — в Сихотэ-Алинском заповеднике.

В нескольких районах Приморья действует особый противопожарный режим.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутию для тушения лесных пожаров прибыли дополнительные силы Минобороны России.