Анадырь, 5 августа, 2021, 02:53 — ИА Регнум. На Чукотке суммарный объём вылова тихоокеанских лососей за семь месяцев составил более 2,5 тыс. тонн. 1,7 тыс. тонн улова приходится на горбушу, массовые подходы которой бывают по нечётным годам, сообщили 5 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

(сс) Duangphorn Wiriya Рыба в лотках

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«Улов меньше на 17% по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего «горбушевого» года. В 2019 году на Чукотке добыли 3 тыс. тонн лососёвых, за счёт горбуши — 2 тыс. тонн», — пояснила председатель комитета по рыболовству департамента сельского хозяйства и продовольствия Алёна Пиняева.

В округе промышленную добычу тихоокеанских лососей осуществляют 16 рыбодобывающих предприятий.

Объёмы вылова традиционного рыболовства составили 49,2 тонн. Это цифра общин без учёта вылова коренных жителей Чукотки. Рыболовы-любители добыли 11,2 тонн лососёвых, выделено дополнительно около трёх тонн.

В округе путина-2021 началась только в конце июня из-за ледовой обстановки, хотя была разрешена ещё с начала месяца. Всего в этом сезоне промышленные предприятия, представители коренных малочисленных народов Чукотки и их общины, а также рыболовы-любители смогут добыть с учётом резерва почти 8,5 тыс. тонны красной рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Парамушира в Сахалинской области раздали бесплатно уже почти шесть тонн свежей рыбы — 2,5 тонны белорыбицы и 3,4 тонны лососевых.